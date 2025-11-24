Меню
24 ноября 2025 15:42
«Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)

Проверим вашу насмотренность.

18 ноября – была особая дата для всех любителей кино. В этот день родился легендарный режиссер Эльдар Рязанов. Его фильмы стали народным достоянием, но как отличить его почерк от картин других великих мэтров?

Секрет в удивительном сочетании смешного и грустного. У других режиссеров комедия часто остается просто набором шуток, а драма – наполненной горестями судьбы.

А у Рязанова они неразделимы. Его герои смешат нас, но в их переживаниях мы всегда узнаем себя, свои невысказанные мысли и обиды.

Еще одна яркая черта – музыка. Песни в его фильмах – это настоящие хиты, которые живут своей жизнью и до сих пор звучат. Они становятся голосом героев, передают их чувства лучше любых слов.

И, конечно, нельзя не упомянуть диалоги. Именно им мы и посвятили тест: вы увидите 10 цитат, которые уже стали народными, а ваша задача – вспомнить, из картины какого режиссера каждая фраза.

Готовы себя проверить? Тогда скорее приступаем!

Ранее мы писали: Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
