Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

10 февраля 2026 19:56
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Вы же хотели узнать, как Драко дошел до жизни такой?

Будущий сериал HBO по «Гарри Поттеру» всё меньше выглядит как аккуратный пересказ знакомых глав. Судя по словам участников проекта, это будет попытка пересобрать магический мир целиком, заглянув туда, куда книги принципиально не смотрели. И главную интригу неожиданно выдал актёр, которому досталась роль Драко Малфоя.

Локс Пратт в свежем интервью выдал немного спойлеров по первому сезону:

«Я думаю, что в этой экранизации вы увидите гораздо больше, чем в книгах».

По его словам, романы и фильмы существовали строго «через плечо Гарри», тогда как сериал позволит расширить оптику. Камера выйдет за пределы школьных коридоров и будет задерживаться там, где раньше стояли многоточия.

«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Впервые зрителям покажут быт преподавателей Хогвартса, их комнаты и повседневную жизнь. Но куда радикальнее другое решение – Малфои. В первом сезоне появятся сцены, происходящие дома у Драко.

«Вы увидите Драко дома… есть несколько блестящих сцен, где вы начинаете понимать, какой он человек», – подчёркивает Пратт.

Для персонажа, который десятилетиями существовал как удобный школьный антагонист, это серьёзный сдвиг.

Актёр отдельно отмечает, что в кино Драко выглядел «двухмерным», а сериал намерен показать причины, среду и воспитание.

Фактически HBO собирается переписать канон привычных персонажей, не меняя событий, но меняя контекст. Теперь понятно, почему Роулинг не участвует в съемках.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим Читать дальше 15 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Читать дальше 15 февраля 2026
2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли 2-й сезон «Плюрибуса» не выйдет в 2026-м: Гиллиган провалил сроки, скажите «спасибо» Малдеру и Скалли Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше