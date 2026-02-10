«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Вы же хотели узнать, как Драко дошел до жизни такой?

Будущий сериал HBO по «Гарри Поттеру» всё меньше выглядит как аккуратный пересказ знакомых глав. Судя по словам участников проекта, это будет попытка пересобрать магический мир целиком, заглянув туда, куда книги принципиально не смотрели. И главную интригу неожиданно выдал актёр, которому досталась роль Драко Малфоя.

Локс Пратт в свежем интервью выдал немного спойлеров по первому сезону:

«Я думаю, что в этой экранизации вы увидите гораздо больше, чем в книгах».

По его словам, романы и фильмы существовали строго «через плечо Гарри», тогда как сериал позволит расширить оптику. Камера выйдет за пределы школьных коридоров и будет задерживаться там, где раньше стояли многоточия.

Впервые зрителям покажут быт преподавателей Хогвартса, их комнаты и повседневную жизнь. Но куда радикальнее другое решение – Малфои. В первом сезоне появятся сцены, происходящие дома у Драко.

«Вы увидите Драко дома… есть несколько блестящих сцен, где вы начинаете понимать, какой он человек», – подчёркивает Пратт.

Для персонажа, который десятилетиями существовал как удобный школьный антагонист, это серьёзный сдвиг.

Актёр отдельно отмечает, что в кино Драко выглядел «двухмерным», а сериал намерен показать причины, среду и воспитание.

Фактически HBO собирается переписать канон привычных персонажей, не меняя событий, но меняя контекст. Теперь понятно, почему Роулинг не участвует в съемках.