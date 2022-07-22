Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Поклонники внимательно следят за жизнью артистки.
Надежда Бабкина рассказала, как проводит свободное время. Как оказалось, артистка предпочитает заниматься собственным садом.
Несколько лет назад сын певицы Даниил сделал для своей матери эффектный подарок и построил загородный дом в Подмосковье. Теперь каждую свободную минуту прославленная певица старается находиться именно там, наедине с природой и своими родными, и наслаждаться садоводством.
«Лето проводим всей семьей на даче. Какое это удовольствие, мои дорогие», — пишет Бабкина в своем Telegram-канале.
При этом, как отметили внимательные поклонники, артистка не упомянула своего возлюбленного Евгения Гора ни в этой, ни в предыдущих публикациях. Как уверены фанаты, знаменитости решили расстаться, но не заявляют об этом публично, чтобы не привлекать внимание к своей личной жизни. Именно поэтому 42-летнего музыканта нет на снимках Бабкиной из сада, а сам он уже давно не появляется в компании артистки на светских мероприятиях.