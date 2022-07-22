Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение

Надежда Бабкина рассказала, как проводит свободное время. Как оказалось, артистка предпочитает заниматься собственным садом.

Несколько лет назад сын певицы Даниил сделал для своей матери эффектный подарок и построил загородный дом в Подмосковье. Теперь каждую свободную минуту прославленная певица старается находиться именно там, наедине с природой и своими родными, и наслаждаться садоводством.

«Лето проводим всей семьей на даче. Какое это удовольствие, мои дорогие», — пишет Бабкина в своем Telegram-канале.

При этом, как отметили внимательные поклонники, артистка не упомянула своего возлюбленного Евгения Гора ни в этой, ни в предыдущих публикациях. Как уверены фанаты, знаменитости решили расстаться, но не заявляют об этом публично, чтобы не привлекать внимание к своей личной жизни. Именно поэтому 42-летнего музыканта нет на снимках Бабкиной из сада, а сам он уже давно не появляется в компании артистки на светских мероприятиях.