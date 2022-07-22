Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение

Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение

22 июля 2022 12:20
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение

Поклонники внимательно следят за жизнью артистки.

Надежда Бабкина рассказала, как проводит свободное время. Как оказалось, артистка предпочитает заниматься собственным садом.

Несколько лет назад сын певицы Даниил сделал для своей матери эффектный подарок и построил загородный дом в Подмосковье. Теперь каждую свободную минуту прославленная певица старается находиться именно там, наедине с природой и своими родными, и наслаждаться садоводством.

«Лето проводим всей семьей на даче. Какое это удовольствие, мои дорогие», — пишет Бабкина в своем Telegram-канале.

При этом, как отметили внимательные поклонники, артистка не упомянула своего возлюбленного Евгения Гора ни в этой, ни в предыдущих публикациях. Как уверены фанаты, знаменитости решили расстаться, но не заявляют об этом публично, чтобы не привлекать внимание к своей личной жизни. Именно поэтому 42-летнего музыканта нет на снимках Бабкиной из сада, а сам он уже давно не появляется в компании артистки на светских мероприятиях.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Related video