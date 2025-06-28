Гора алмазов кинопрома: 6 фантастических сериалов на Netflix, которые не дадут вам скучать

Если вы любите фантастику с красивыми визуальными эффектами, загадочными мирами и героями, которые оказываются в смертельно опасных ситуациях, Netflix всегда найдёт, чем вас удивить. Некоторые сериалы на платформе стали настоящими хитами, другие — прячутся в недрах каталога и ждут своего звёздного часа. А мы собрали для вас шесть проектов, на которые точно стоит обратить внимание.

Космос, монстры и альтернативная реальность

Начнём с «Иной жизни». Представьте себе Землю в будущем, над которой зависло загадочное инопланетное сооружение. Чтобы понять, чего хотят пришельцы, в космос отправляется корабль под командованием Нико Брекинридж. Ей предстоит управлять неопытной командой, справляться с враждебными формами жизни и разбираться с подозрительным искусственным интеллектом. На Земле же её муж-учёный ищет способ наладить контакт с инопланетянами. Визуально сериал впечатляет, но делает ставку скорее на личные драмы, чем на твёрдую научную фантастику.

«Алиса в Пограничье» переносит зрителей в пустую и пугающе безлюдную Токио, где герои вынуждены участвовать в смертельных играх. Проигравших — убивают, а выигравшие получают отсрочку. Захватывающий сюжет, неожиданные повороты и напряжение до последней серии — всё это превращает сериал в настоящую находку для поклонников мрачной фантастики.

«Несовершенные» — проект, который Netflix, к сожалению, закрыл слишком рано. История трёх подростков, чьи тела и жизни были изменены в результате неудачных генетических экспериментов, выглядит как микс из комиксов, мифов и научной фантастики. Они превратились в чудовищ — но не по своей воле, и теперь хотят вернуть себе нормальность. Быстрый темп и монстры на каждом шагу — для тех, кто любит драйв.

Сверхспособности, технологии и философия бессмертия

Если вы ищете супергеройскую историю с необычным подходом — «Академия Амбрелла» вас не разочарует. Семеро приёмных детей с уникальными способностями выросли под началом эксцентричного миллиардера и теперь, спустя годы, снова собираются вместе — чтобы предотвратить конец света. Тут и семейная драма, и стильная визуальная подача, и щедрое музыкальное сопровождение. И, конечно, атмосфера комикса во всей красе.

«Черное зеркало» — классика жанра. Каждый эпизод — самостоятельная история о том, как технологии могут изменить нас до неузнаваемости. Иногда пугающе правдоподобно, иногда до боли саркастично, этот сериал не оставляет равнодушных. От виртуальной реальности до цифрового бессмертия — авторы не боятся самых острых тем.

Ну и наконец, «Видоизменённый углерод». В этом мире люди могут переносить своё сознание в другие тела, и смерть перестала быть финалом. Но как всегда, вечная жизнь — привилегия богатых. Главный герой, Такеши Ковач, оказывается втянут в расследование загадочного убийства и параллельно пытается разобраться, стоит ли бессмертие тех жертв, которые приходится ради него приносить. Стиль, динамика и философия — в одном флаконе. А здесь — три полнометражки Netflix, от которых захватывает дух.