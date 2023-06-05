Гор нашел себе копию Бабкиной, но помоложе: таких совпадений не бывает

Евгений Гор не долго хранил «траур» по разрушенным отношениям с Надеждой Бабкиной. Артист явно устал от несвободной жизни, потому что едва успел сменить «постель», как тут же пустился во все тяжкие.

Вечеринки с друзьями, алкоголь и женщины стали неотъемлемой частью новой «вольной» жизни экс-избранника идейной вдохновительницы ансамбля «Русская песня».

В соцсетях Гор даже показал предполагаемую новую возлюбленную, с которой проводил время под покровом ночи. Девушка оказалась поразительно похожа на Бабкину, но гораздо моложе статной певицы. А вот аппетитными формами и улыбчивостью — точная копия.

На видео артист и загадочная незнакомка весело смеялись и собирались полакомиться десертом. Правда, о статусе девушки Гор пока помалкивает. И, вероятно, женить его на «двойнике Бабкиной» — это дело преждевременное.