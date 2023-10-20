Гор ликует: почему молодой красавец ушел от Бабкиной

В личной жизни Надежды Бабкиной, кажется, задул ветер перемен. Прежде ходили разговоры о том, что артистка рассталась с мужем Евгением Гором из-за интрижки со своим подчиненным. Но теперь у брошенного супруга звезды появился повод для радости: его соперник самоустранился.

Сергей Рябов долгое время был правой рукой исполнительницы. Но неожиданно молодой красавец ушел от певицы, с которой ему давно приписывают страстный роман. Слухами земля полнится: говорят, что такое решение бывший фигурист принял, поскольку был недоволен оплатой своего труда, которая составляла 500 тысяч рублей в месяц.

Эффектный мачо вышел нас связь с журналистами и раскрыл истинную причину, по которой прервал сотрудничество со знаменитостью. По уверению Рябова, дело вовсе не в финансах, а в том, что не купишь ни за какие деньги.

«Мне пришлось сделать такой выбор, чтобы заняться плодотворно своим здоровьем», — подчеркнул он в беседе с порталом Voice.

И при этом уточнил, что остался с теперь уже бывшей работодательницей в дружеских отношениях.