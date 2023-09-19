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Гоняет на большой скорости, алкогольные вечеринки: как развлекается немецкий сын Шатунова в Москве

19 сентября 2023 16:45
Гоняет на большой скорости, алкогольные вечеринки: как развлекается немецкий сын Шатунова в Москве

Мальчик устроил себе большой праздник.

После смерти Юрия Шатунова его семья вернулась в Германию. Супруга Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла решили остаться в Европе и прекратили все контакты с журналистами. А не так давно стало известно, что ради дня рождения Дэнниса они прилетели в Москву.

В столице именинник, которому исполнилось 17 лет, решил весьма масштабно отпраздновать свой день рождения. Сначала он отправился с друзьями в картинг-центр, где вдоволь насладился высокими скоростями. А после вместе с близкими продолжил праздник в ресторане на одной из набережных города.

О празднике Шатуновы рассказали на личном YouTube-канале, поделившись специальным видео. Пользователи Сети не стали игнорировать запись и осыпали именинника поздравлениями. Фанаты отметили, что Дэннис становится все больше похож на своего отца.

«Счастья, здоровья и успехов во всем», «Глаза у Дэнниса в отца», «Очень трогательное видео», — делятся мнением поклонники музыканта.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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