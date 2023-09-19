Гоняет на большой скорости, алкогольные вечеринки: как развлекается немецкий сын Шатунова в Москве

После смерти Юрия Шатунова его семья вернулась в Германию. Супруга Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла решили остаться в Европе и прекратили все контакты с журналистами. А не так давно стало известно, что ради дня рождения Дэнниса они прилетели в Москву.

В столице именинник, которому исполнилось 17 лет, решил весьма масштабно отпраздновать свой день рождения. Сначала он отправился с друзьями в картинг-центр, где вдоволь насладился высокими скоростями. А после вместе с близкими продолжил праздник в ресторане на одной из набережных города.

О празднике Шатуновы рассказали на личном YouTube-канале, поделившись специальным видео. Пользователи Сети не стали игнорировать запись и осыпали именинника поздравлениями. Фанаты отметили, что Дэннис становится все больше похож на своего отца.