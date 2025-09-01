Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов

Такой абсурд замечали даже рядовые зрители, если судить по отзывам.

Фильм Джозефа Косински «Формула-1» — громкий, быстрый, блестящий. Брэд Питт за рулём болида, камера цепляет каждую каплю дождя на обвесе, звук моторов пробирает до костей. Для зрителя — шикарный аттракцион скорости.

Для фанатов гокой — подарок. Но вот когда картину посмотрели реальные гонщики «Формулы-1», иллюзия начала сыпаться.

Пилоты Пьер Гасли и Франко Колапинто рассказали «Men Today», где кино попало в точку, а где ушло в занос. И чем глубже разбор, тем больше ощущение: по всем неточностям фильма можно снять отдельный фильм.

Что показали убедительно

Пьер Гасли признаёт, что дух гонок передан отлично:

«Ты выкладываешься полностью, но если машина не справляется — не получаешь награду. Это показано очень правильно».

Колапинто дополняет:

«Фильм здорово передаёт ощущения пилота. Вибрации, рев мотора, давление скорости — зритель почувствует всё это, как будто сам в болиде».

Но всё, что касается реальных правил и физики спорта, оказалось куда сложнее.

Где «Формула-1» уехала в фантастику

1. Использование технологии DRS лидером — так не бывает.

В фильме активное заднее антикрыло (DRS) у пилотов работает даже на первой позиции. В реальности DRS разрешено использовать только при обгоне — и никак иначе.

2. Магический допуск Брэда Питта на старт и к гонкам в целом.

Сонни, герой Питта, внезапно оказывается на старте Гран-при, не пройдя квалификацию и тренировочные заезды. В реальной F1 это невозможно. Колапинто прямолинеен:

«Это момент научной фантастики».

Учитывая травму спины, которую пилот якобы получил в молодости, гонки для него были бы закрыты вовек.

3. 60-летний пилот на боевых скоростях.

Даже если человек занимается спортом и не курит, выдержать полную гонку в темпе F1 невозможно. Современные пилоты молоды не просто так: старшему гонщику в реальной F1 — Фернандо Алонсо — всего 43 года. И то поговаривают об уходе на пенсию.

4. «С последнего места в лидеры». В одной из сцен герой Питта стартует последним, но вырывается в лидеры уже на первом круге.

В реальной F1 даже легендарный прорыв Джона Уотсона в 1983-м, когда он поднялся с 22-го места и выиграл гонку, занял всю дистанцию.

5. Аврал с расписанием гонок. В фильме Гран-при Бельгии проходит после Мексики. В реальности календарь строят так, чтобы минимизировать перелёты между континентами.

Такой порядок невозможен физически.

6. Голливудская авария уровня апокалипсиса. Середина фильма — болид Пирса разлетается в щепки. Да, аварии в F1 бывают, но такого масштаба крушения почти исключены. Гасли честно сказал:

«Надеюсь, мы никогда не увидим такого на трассе».

Режиссёр позже признался: это отсылка к культовой ленте «Гран-при» (1966).

7. Намеренное замусоривание трассы. В фильме Сонни специально выбрасывает обломки, чтобы испортить гонку соперникам.

В реальной F1 такие действия караются мгновенно. Макс Ферстаппен, например, получил штрафной балл всего за касание машины Джорджа Рассела.

8. Часы Rolex не оставит ни один пилот. В одном из эпизодов персонаж Питта отказывается от призовых «Ролексов». Реальные гонщики смеются: при нынешних гонорарах такого не делает никто.

Итог

«Формула-1» захватывает дух, даёт почувствовать адреналин и опасность трека, но реальная F1 — совсем другой спорт. Гонщики видят каждый безумный ляп сценаристов и смеются, но признают, что в остальном лента выглядит очень правдоподобно.

