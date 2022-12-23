Гонорары Шурика повергнут в шок: жить на эти «копейки» невозможно

Многие советские звезды кино, как известно, не могли себе позволить роскошную жизнь. Они не жили в шикарных апартаментах и не наряжались в шелка, а всегда довольствовались средним уровнем жизни. Почему так происходило? Врожденная скромность, привычка к минимализму или демонстративный отказ от роскоши? Ответ прост: на полученные от кино гонорары разгуляться от души было невозможно.

В качестве примера можно взять доходы актеров от фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — за свою работу они получили весьма скромное поощрение. Юрий Яковлев, сыгравший сразу двух Иванов Васильевичей, получил самый большой гонорар из всех — 4350 рублей. На втором месте рейтинга Леонид Куравлев — за Жоржа ему выплатили 2312 рублей. Тройку замыкает Александр Демьяненко с его 1663 рублями.

На четвертом месте Владимир Этуш, заработавший 630 рублей. Пятерку замыкает Наталья Крачковская — 347 рублей. Деньги, полученные Шуриком, нельзя назвать достойными. Актер мог себе позволить купить что-то из бытовой техники, но не более. А те, кто получил меньше, не могли рассчитывать и на этот минимум.