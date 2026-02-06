Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Оповещения от Киноафиши
6 февраля 2026 18:36
Предметы из будущего то и дело мелькают в кадре.

Когда в 2004 году вышел блокбастер «Троя» с Брэдом Питтом, зрители увидели масштабное и захватывающее зрелище. Фильм собрал почти 500 миллионов долларов и мгновенно стал культурным феноменом. Но историки и филологи отреагировали иначе.

Для них картина Вольфганга Петерсена превратилась в хрестоматийный пример того, как Голливуд «переписывает» классику, не обращая внимания на детали. Их критику можно свести к одному возмущенному вопросу: «Где здесь Гомер?».

Создатели «Трои» действительно вольно обошлись с первоисточником. Они не просто сжали десятилетнюю войну в пару недель, но и радикально изменили судьбы ключевых персонажей. В фильме Патрокл становится двоюродным братом Ахилла, хотя в «Илиаде» он — его близкий друг.

Царь Спарты Менелай гибнет от руки Гектора, хотя по мифу он переживает войну и возвращается домой с Еленой. Даже знаменитый Троянский конь, которого в поэме Гомера нет, позаимствован из более поздних источников. Каждое такое изменение вызывало шквал статей с заголовками вроде «Гомер против Голливуда».

Не меньше претензий было к визуальной части. Историки, вооружившись лупой, находили анахронизмы: например, стремена у всадников, которые появились лишь спустя 18 веков после предполагаемых событий. Критиковали условность доспехов, архитектуры и предметов быта, которые не соответствовали микенской эпохе. Для ученых это был не эпический боевик, а наглядное пособие по ошибкам.

Однако режиссер никогда и не ставил целью создать историческую реконструкцию. Его задача была иной — сделать зрелищное кино по мотивам великого мифа. И с этой задачей «Троя», по мнению миллионов зрителей, справилась блестяще.

Фильм живет своей жизнью, давно оторвавшись от гневных заметок историков. Он доказал, что для массового успеха иногда важнее эмоции Брэда Питта и масштаб битв, чем верность каждому стиху древнего эпоса.

Фото: Кадры из фильма «Троя» (2004 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
