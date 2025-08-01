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«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон

1 августа 2025 19:34
«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон

На экране — комедия. В жизни — искры. Их история уже трогает сильнее, чем финал фильма.

Перезапуск культовой комедии «Голый пистолет» стал кассовым хитом и обернулся неожиданной романтической драмой. По данным журнала People, между 58-летней Памелой Андерсон и 73-летним Лиамом Нисоном завязались тёплые отношения — и это больше, чем простой флирт ради пиара.

Инсайдеры уверяют: актёры влюбились друг в друга во время съёмок, а теперь стараются не привлекать лишнего внимания, хотя на красных дорожках не скрывают взаимной симпатии.

«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон

«Это роман на ранней стадии. Он искренний, и очевидно, что они без ума друг от друга», — цитирует источник.

Шутки в сторону — чувства настоящие

Фильм «Голый пистолет» уже называют сенсационным камбэком. Критики дали ему 100% «свежести» на Rotten Tomatoes, хвалят шутки, актёрскую игру и то, как Лиам Нисон, несмотря на свой драматический образ, легко влился в абсурдный мир комедии.

«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон

В жизни он тоже удивил: впервые за много лет у Нисона появился человек, с кем он хочет проводить время и вне площадки. На одной из премьер в Лондоне пара появилась вместе с детьми, охотно позировала фотографам и даже обменялась невинными поцелуями.

Он потерял жену, она — веру в любовь

За плечами у обоих актёров сложные истории. У Памелы — шесть неудачных браков, последний из которых продлился меньше года. У Лиама — трагическая потеря супруги Наташи Ричардсон, погибшей после несчастного случая на горных лыжах в 2009 году. С тех пор актёр не вступал в серьёзные отношения.

«Голый пистолет», но не заржавевшие пороховницы: 73-летний Лиам Нисон закрутил на съемках с Памелой Андерсон

Напряжение между Нисоном и Андерсон витала в воздухе ещё год назад, когда они заканчивали съёмки и осыпали друг друга комплиментами. Но, по словам Памелы, только после завершения работы они позволили себе сблизиться:

«У нас очень искренняя и тёплая связь. Нас объединила любовь к литературе и хорошее чувство юмора».

Плясала и спасала китов: приезд Памелы Андерсон в Россию случился благодаря президенту — и такого приема она не ждала. Никогда не догадаетесь, кто мог сыграть Джеймса Бонда: сниматься красавцу запретила жена.

Фото: Кадр из фильма «Голый пистолет» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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