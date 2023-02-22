Голый матрас и белые стены: Стоцкая показала народу, как она живет

Невзирая на 20 лет активной певческой и актерской карьеры, жилье Стоцкая смогла приобрести относительно недавно. Первую квартиру в Коломенском районе певица быстро продала, испугавшись неудачных событий, которые начали преследовать ее вскоре после покупки. Чем окончились жилищные перипетии певицы?

Выправить ауру в квартире на метро «Коломенская» не помог даже специально приглашенный для этих целей священник. Избавившись от досадного приобретения, артистка купила жилплощадь в районе престижной «золотой мили» в Москве. Со временем артистке стало тесновато в маленькой квартире, и на излете 2010-х она купила двухэтажный дом в Барвихе. Фотографиями оттуда она делится со своими подписчиками.

Интерьер жилища выполнен в минималистичном, если не сказать аскетичном стиле. Сама обстановка производит впечатление необжитой. Вполне вероятно, что занятость Стоцкой в театре не позволяет ей всецело заниматься домом.