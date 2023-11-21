Голые стены: на ремонт в доме Пеговой страшно смотреть (фото)
Не повезло.
Несколько лет назад Ирина Пегова стала героиней шоу «Идеальный ремонт». Правда, ремонт оказался далек от идеального. Так далек, что артистка едва сдержала слезы, увидев, что сотворили организаторы с ее недвижимостью. В шоке была и мать звезды.
«Я ожидала увидеть штукатурку. Не доделали», — не смогла скрыть разочарования женщина.
Что же сделали с квартирой Пеговой в «Идеальном ремонте»? Вообще в квартире актрису и ее дочь все устраивало. Им просто хотелось добавить света в интерьер. Даже кухню Ирина просила «трогать минимально», ведь там уже стоял мебельный гарнитур из натурального массива с встроенной техникой.
У дочери актрисы было лишь одно пожелание — большое зеркало.
С него и начали реализацию ремонта создатели программы. Правда, вышло немного странно. На одну из стен наклеили зеркальные панели в полный рост и задрапировали тканью. Однако смотреть в такие зеркала оказалось делом весьма затруднительным. Над диваном водрузили концептуальное панно, которое привезли из Парижа. Удивительно, что аналогичного экземпляра не нашлось в России.
В итоге переделка получилась своеобразная. Так что нет ничего удивительного в том, что все поколения семьи Пеговых были изрядно разочарованы, увидев результат. Актриса еще пыталась спрятать разочарование, а ее мать вынесла суровый, но справедливый вердикт: ремонт недоделан.