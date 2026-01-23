Голые мужчины, женщины и корова: странно, что в советские кинотеатры пустили этот развратный фильм — до сих стыдно смотреть

Представьте исторический эпос, где вместо пафосных битв и триумфов — грязь, жестокость и обнажённые мужчины с женщинами. Святой иконописец молчит почти весь фильм, наблюдая за бесконечными страданиями народа. Именно такой портрет средневековой Руси создал в 1966 году Андрей Тарковский в фильме «Андрей Рублёв».

Чиновники Кинокомитета СССР были в шоке. Их вердикт: «Духовно, морально и физически искалеченные люди... Оскорбительно для национального достоинства». Картину обвинили в антиисторизме, излишней жестокости и натурализме. Особое неприятие вызвала одна из самых мощных и шокирующих сцен — сожжение коровы во время монгольского набега.

Тарковский панически боялся, что именно этот эпизод станет формальным поводом для полного запрета. Ему пришлось лично объясняться, доказывая, что животное не пострадало (его покрыли асбестом). Мэтра все равно заставили вырезать самые «опасные» сцены и сократить фильм на 400 метров. Даже после правок картине дали смехотворный тираж — всего 152 копии против обычных 2-2,5 тысяч.

Пока в СССР фильм прятали, одна копия чудом уехала в Канны. И случилось невероятное: в 1969 году «Андрей Рублёв» был показан вне конкурса и произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Западная пресса рукоплескала. Картину назвали наследником Эйзенштейна и величайшим событием мирового кино.

Власти, узнав об успехе, не обрадовались, а запретили дальнейший прокат фильма за рубежом. Спасли картину только личные ходатайства писателей-«тяжеловесов» — Бориса Полевого и Сергея Михалков. В советский прокат изуродованная цензурой версия вышла только в 1971 году — через 5 лет после создания, билеты было не достать. Полную авторскую версию «Страсти по Андрею» страна увидела лишь в 1987-м.