«Голую перед зеркалом»: народ ахнул от вида изменившейся Гузеевой

За последние несколько дней 63-летняя Лариса Гузеева столкнулась с обилием негатива в свой адрес. После того, как стало известно, что она заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+», в Сети пользователи начали оставлять критические замечания по поводу таланта телеведущей. Хейтеры обращали внимание на то, что Гузеева не умеет общаться с людьми, унижая их своей иронией в беседах. А фанаты проекта и вовсе заявили, что не будут смотреть новые выпуски, если там будет актриса.

На днях Гузеева дала критикам отпор. Она опубликовала в соцсетях снимок из гримерки, на котором позировала преобразившейся. Актриса показала яркий образ в голубом жакете и с обилием украшений. Ощущение легкости и свежести добавляла Гузеевой и новая короткая стрижка. В подписи к фото Лариса призналась, что ей тоже многое в себе не очень нравится.

«Я знаю, сколько мне лет, и даже видела себя голую перед зеркалом», — заявила звезда.

Однако терпеть негатив от хейтеров она больше не намерена. Гузеева посоветовала всем недоброжелателям отписаться от нее в соцсетях. Поклонники актрисы поддержали ее позицию и положительно оценили перемены во внешнем виде.