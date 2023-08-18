Голубой экран вместо рояля: Крутой решился на смелый шаг

В последнее время Игорь Крутой редко появляется на публике и почти не выпускает новых хитов. Может показаться, что мужчина отошел от дел, но он просто готовился к съемкам очередного. В Сети появилось объявление об участии продюсера в популярном шоу.

Игорь Яковлевич снова появится в составе жюри передачи «Ты супер!». Новые выпуски программы ожидаются уже в сентябре. Рядом с композитором в судейском составе по-прежнему будет сидеть певец Алексей Воробьев. К ним присоединятся Люся Чеботина и Ани Лорак. Анастасия Пак и Вадим Такменев будут находиться на сцене вместе с участниками.

Особенность шоу в том, что в нем участвуют дети, которые остались без попечения родителей. Сам Крутой признавался, что судить этот конкурс ему очень тяжело — каждый из участников заслуживает шанса на успех. Но оставить любимый проект он тоже не смог. Поэтому в ближайшее время зрители будут видеть его не за роялем, а в судейском кресле.