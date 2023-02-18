Голубоглазый красавец: вот каким растет единственный сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

С такой внешностью мальчик будет смотреться хорошо на любой сцене.

Телеведущий Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева по праву считаются одной из самых крепких и красивых пар в российском шоу-бизнесе. Такому тандему завидуют многие и постоянно пытаются найти в нем какие-то изъяны.

Но супруги не обращают внимания на злопыхателей и занимаются построением счастливой семьи. В этом звёздном союзе уже появилось двое детей. Старшего сына родители назвали красивым именем Роберт и не прогадали. 9-летний мальчик уже может покорять сердца сверстниц.

Он унаследовал от мамы ярко-голубые глаза, а от папы — аккуратные черты лица и цвет волос.

Такой внешностью восхищаются и поклонники пары, которые долгие годы даже не подозревали как выглядит Роберт. Теперь ему уже предрекают успешную карьеру на телевидении, как и у его отца. Однако такой красавец сможет покорить даже театральную сцену.