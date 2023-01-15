«Голубая лагуна» в реальности: такого зрителям не покажут ни в одном фильме

Они боролись за жизнь в экстремальных условиях.

Эта захватывающая история, произошедшая в 60-х годах прошлого века, достойна экранизации. Шестеро подростков из Королевства Тонго, вдохновленные книгой «Робинзон Крузо», решили повторить путь любимого героя.

Мальчики обучались в строгой католической школе. В знак протеста против суровых правил они решили устроить побег на лодке на острова Фиджи. Подростки взяли кокосы, бананы и газовую горелку, рассчитывая, что этого будет достаточно.

Однако в первую же ночь шторм поменял их планы. Всю еду унес ветер, а парус оказался порван. Спустя неделю измучившиеся и сбившиеся с курса путники увидели берег. Это был необитаемый остров Ата.

Здесь ребята пришли в себя и, наконец, отдохнули. Со временем мальчики успешно организовали свой быт на острове, выполняя необходимые для выживания работы. Спасение пришло через 15 месяцев после их побега. Однажды ребята увидели судно и поплыли к нему навстречу. Корабль принадлежал австралийскому рыбаку Питеру Уорнеру. Подростков доставили на родину, где их встретили как национальных героев. Каждого мальчика исследовали врачи и пришли к выводу, что все они находятся в прекрасной форме.

В 2020 году о знаменитых Робинзонах вышел документальный фильм, повествующий об их удивительной истории.