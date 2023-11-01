Голубая кровь: вот какой знак Зодиака чаще всего появляется на свет в королевских семьях

В старину у многих правителей были персональные астрологи. Более того, в глубокой древности персональные гороскопы были привилегией только королевских особ — предсказания для простых смертных стали составлять гораздо позднее. Сегодня астрологи пристально следят за жизнью членов монарших семей. Им удалось выяснить, представителей каких знаков зодиака больше всего в британском королевском семействе.

Представители королевских семейств, безусловно, имеют привилегированный статус в обществе.

Они живут, строго следуя протоколу, но, по словам астрологов, это ничуть не умаляет воздействия небесных светил на их жизнь. Так же как и простые смертные, монаршие особы подвержены влиянию своих знаков.

Никто не может с точностью сказать, интересуются ли монархи астрологией и верят ли в гороскопы. Одно можно заявить с полной уверенностью: эксперты в сфере эзотерики активно изучают информацию о членах королевских семей, чтобы понять, насколько точно их характер соответствует их знакам зодиака.

Астрологам удалось выяснить интересный факт — оказалось, что в британской монаршей династии самым распространенным знаком является Телец.

Под этим созвездием в свое время родилась королева Елизавета (ее день рождения приходился на 21 апреля), а также принц Луи (23 апреля), принцесса Шарлотта (2 мая) и принц Арчи (6 мая).

Нетрудно провести параллель между чертами, свойственными земному знаку, и личностными качествами монарших особ. Тельцу присущи рациональность, трудолюбие, а также удивительная приверженность традициям. Все это было свойственно королеве Елизавете II.

На протяжении многих лет королева оставалась воплощением стабильности, того самого качества, с которым у многих ассоциируется Телец. Кроме того, этому земному знаку свойственно стремление к гармонии, он любит окружать себя изысканными вещами — точь-в-точь как королевские особы.

На втором месте среди самых распространенных в монаршей семье знаков расположился Рак.

Именно под этим созвездием появились на свет Ее Величество королева-консорт Камилла, Уильям, принц Уэльский, а также принц Джордж. Этому знаку свойственна сентиментальность, но вместе с тем он может быть решительным и стойким.

Третье место поделили знак Козерога (под ним родились Кэтрин, принцесса Уэльская, и принцесса Анна) и знак Льва, под которым появились на свет принцесса Беатрис и Меган Маркл. Первые отличаются здравомыслием и мудростью, вторые — гордым нравом.