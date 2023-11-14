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Голову мыть нельзя, стирать одежду тоже: эти правила балерин отвратительны для простых людей

14 ноября 2023 12:45
Голову мыть нельзя, стирать одежду тоже: эти правила балерин отвратительны для простых людей

Закулисье балета точно шокирует обычных зрителей.

Балет привлекает поклонников со всего мира своей красотой и изяществом. Фанаты готовы пойти на многое, чтобы попасть на любимую постановку, однако мало кто догадывается, в каких тяжелых условиях приходится жить балеринам.

Как оказалось, танцовщицам нельзя стирать свои сценические костюмы. Пошив каждого наряда — это весьма трудоемкое и дорогостоящее занятие, поэтому даже самая незначительная чистка может его испортить. Так что пачки лишь сбрызгивают освежителем и развешивают на свежем воздухе.

Балерины внимательно следят не только за своими нарядами, но и за внешностью. Артистки моют голову максимум раз в неделю. Дело в том, что так волосы удобнее собирать в пучок, и ради этого они готовы идти на жертву. Мозоли же они стараются не удалять. Плотная кожа намного лучше защищает ноги от травм, поэтому они оставляют наросты, чтобы не травмироваться лишний раз.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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