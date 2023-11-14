Голову мыть нельзя, стирать одежду тоже: эти правила балерин отвратительны для простых людей

Балет привлекает поклонников со всего мира своей красотой и изяществом. Фанаты готовы пойти на многое, чтобы попасть на любимую постановку, однако мало кто догадывается, в каких тяжелых условиях приходится жить балеринам.

Как оказалось, танцовщицам нельзя стирать свои сценические костюмы. Пошив каждого наряда — это весьма трудоемкое и дорогостоящее занятие, поэтому даже самая незначительная чистка может его испортить. Так что пачки лишь сбрызгивают освежителем и развешивают на свежем воздухе.

Балерины внимательно следят не только за своими нарядами, но и за внешностью. Артистки моют голову максимум раз в неделю. Дело в том, что так волосы удобнее собирать в пучок, и ради этого они готовы идти на жертву. Мозоли же они стараются не удалять. Плотная кожа намного лучше защищает ноги от травм, поэтому они оставляют наросты, чтобы не травмироваться лишний раз.