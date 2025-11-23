Меню
«Головоломка» для взрослых: в 2025-м вышло лучшее драмеди про отношения, когда тебе 35+

23 ноября 2025 12:48
«Головоломка» для взрослых: в 2025-м вышло лучшее драмеди про отношения, когда тебе 35+

Героев одолевают страхи, волнения и прочие эмоции.

Представьте, что концепцию оскароносной «Головоломки» от Pixar перенесли на живых людей и добавили щедрую порцию итальянского темперамента. Получился «Фоллементе» («Безумное свидание») Паоло Дженовезе — фильм, который с первых минут года станет главным предметом споров для всех, кто хоть раз ходил на свидания.

Внутренняя битва

Сюжет обманчиво прост: 50-летний учитель Пьеро и 35-летняя Лара назначают первое свидание у нее дома. Но уникальность в подходе: Дженовезе показывает нам не только пару за бокалом вина, но и их внутренние «комитеты».

Четыре мужчины и четыре женщины в отдельных комнатах — это субличности главных героев, их страхи, желания, мудрость и предрассудки, которые ведут бесконечные дебаты за кадром. Пока Пьеро и Лара ведут светскую беседу, их внутренние голоса кричат о неловкости, строят коварные планы и паникуют от возможности быть отвергнутыми.

«Головоломка» для взрослых: в 2025-м вышло лучшее драмеди про отношения, когда тебе 35+

Романтическая ловушка

Это кино — виртуозно собранный конструктор из всего, что составляет современные отношения. Здесь есть над чем искренне посмеяться, в чем с радостью усомниться и, что важнее всего, — без чего невозможно узнать себя. Каждый зритель найдет в этом свидании кусок собственного опыта: от мечтаний о «долго и счастливо» до стенаний «больше никогда не заведу знакомства».

Фильм блестяще разоблачает игры, в которые мы все играем на свиданиях, надевая маски уверенности, скрывая уязвимость и просчитывая каждый шаг.

«Головоломка» для взрослых: в 2025-м вышло лучшее драмеди про отношения, когда тебе 35+

Новаторский подход

Особого упоминания заслуживает редкая для мирового кино честность в изображении интимности. «Безумное свидание» — возможно, одна из лучших репрезентаций равноправия в вопросе мужского и женского желания и удовольствия. Внутренние терзания и физиология показаны с удивительным тактом и юмором, без ханжества и пошлости.

«Головоломка» для взрослых: в 2025-м вышло лучшее драмеди про отношения, когда тебе 35+

Что пишут первые зрители

Люди отмечают, что это потрясающе легкое и одновременно глубокое кино. Оно напомнит даже самому циничному зрителю, что влюбленность способна превратить любого из нас в «дурака». Это гимн человеческой неидеальности, нашей внутренней духоте и страсти, робости и безумию, которые управляют нами в самые важные моменты жизни.

И да, как отмечают некоторые зрители, к финалу прием может показаться немного однообразным. Впрочем, как и большинство наших свиданий в обычной жизни.

Ранее мы писали: Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Безумное свидание» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин

