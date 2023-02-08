Головокружительное преображение: «женщина-клоун» превратилась в красотку (фото)

Алексис Муччи стала звездой социальных сетей благодаря своей необычной внешности. Знойная итальянка заставляет мужчин сворачивать голову ей вслед, но при этом часто подвергается критике.

Блогер охотно демонстрирует в Сети свою стройную фигуру, главным украшением которой является невероятно пышный бюст. Также особенное внимание привлекает лицо знаменитости: его многие называют «клоунским».

Все дело в больших губах и слишком вздернутом носе Муччи, которая не отрицает, что ради своего головокружительного преображения обратилась за помощью к пластическим хирургам. Алексис считает, что превратилась в красотку, с чем многие интернет-пользователи абсолютно согласны.

Между тем хейтеры твердят, что Муччи обрабатывает снимки при помощи фотошопа и тем самым создает искусственный образ, не имеющий к реальности никакого отношения.