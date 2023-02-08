Головокружительное преображение: «женщина-клоун» превратилась в красотку (фото)
Вокруг внешности блогера ведутся жаркие споры.
Алексис Муччи стала звездой социальных сетей благодаря своей необычной внешности. Знойная итальянка заставляет мужчин сворачивать голову ей вслед, но при этом часто подвергается критике.
Блогер охотно демонстрирует в Сети свою стройную фигуру, главным украшением которой является невероятно пышный бюст. Также особенное внимание привлекает лицо знаменитости: его многие называют «клоунским».
Все дело в больших губах и слишком вздернутом носе Муччи, которая не отрицает, что ради своего головокружительного преображения обратилась за помощью к пластическим хирургам. Алексис считает, что превратилась в красотку, с чем многие интернет-пользователи абсолютно согласны.
Между тем хейтеры твердят, что Муччи обрабатывает снимки при помощи фотошопа и тем самым создает искусственный образ, не имеющий к реальности никакого отношения.