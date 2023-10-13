Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз

«Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз

13 октября 2023 15:00
«Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз

Певец привлек к себе внимание не только творчеством.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, регулярно радует поклонников не только новыми песнями, но и выступлениями. Артист несколько раз в месяц дает концерты в очередном городе, но далеко не все из них проходят успешно.

Так, на одном из недавних шоу Дронов пригласил поклонницу на сцену во время исполнения песни «Ты моя». Музыкант танцевал с фанаткой, нежно обнимая ее, но та потеряла сознание на последних минутах композиции и повисла на руках знаменитости перед многотысячной публикой.

«Голова очень сильно закружилась и затошнило», — призналась поклонница в беседе с «МУЗ-ТВ».

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный конфуз. Кто-то пожалел девушку, а кто-то отметил, что не верит потерпевшей. По мнению зрителей, обморок выглядит как постановочный, а вся ситуация точно была инсценирована специально.

«Какая у нее плохая актерская игра», «Театр какой-то», «Отвратительная постанова!», «Жалко ее, переволновалась точно», — пишут фанаты.

«Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше