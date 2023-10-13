«Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз

Певец привлек к себе внимание не только творчеством.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, регулярно радует поклонников не только новыми песнями, но и выступлениями. Артист несколько раз в месяц дает концерты в очередном городе, но далеко не все из них проходят успешно.

Так, на одном из недавних шоу Дронов пригласил поклонницу на сцену во время исполнения песни «Ты моя». Музыкант танцевал с фанаткой, нежно обнимая ее, но та потеряла сознание на последних минутах композиции и повисла на руках знаменитости перед многотысячной публикой.

«Голова очень сильно закружилась и затошнило», — призналась поклонница в беседе с «МУЗ-ТВ».

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный конфуз. Кто-то пожалел девушку, а кто-то отметил, что не верит потерпевшей. По мнению зрителей, обморок выглядит как постановочный, а вся ситуация точно была инсценирована специально.