«Голова закружилась и затошнило»: на концерте певца SHAMAN случился неприятный конфуз
Певец привлек к себе внимание не только творчеством.
Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, регулярно радует поклонников не только новыми песнями, но и выступлениями. Артист несколько раз в месяц дает концерты в очередном городе, но далеко не все из них проходят успешно.
Так, на одном из недавних шоу Дронов пригласил поклонницу на сцену во время исполнения песни «Ты моя». Музыкант танцевал с фанаткой, нежно обнимая ее, но та потеряла сознание на последних минутах композиции и повисла на руках знаменитости перед многотысячной публикой.
«Голова очень сильно закружилась и затошнило», — призналась поклонница в беседе с «МУЗ-ТВ».
Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный конфуз. Кто-то пожалел девушку, а кто-то отметил, что не верит потерпевшей. По мнению зрителей, обморок выглядит как постановочный, а вся ситуация точно была инсценирована специально.
«Какая у нее плохая актерская игра», «Театр какой-то», «Отвратительная постанова!», «Жалко ее, переволновалась точно», — пишут фанаты.