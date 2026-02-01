Голова слетела не просто так: почему Нед Старк из «Игры престолов» был уверен, что дети Серсеи не от Роберта

Нед Старк появился только в первом сезоне легендарного сериала. Однако для многих поклонников «Игры престолов» он до сих пор остается одним из любимых персонажей. Именно Нед пришел к выводу, что все дети Серсеи не от Роберта. Однако, что помогло ему открыть правду?

Шаткое доказательство

В середине сезона Нед Старк начинает свое расследование, изучая происхождение детей Роберта Баратеона, как это делал Джон Аррен до него. Он делает два ключевых вывода: Джоффри, Томмен и Мирцелла не являются детьми Роберта, а их настоящий отец — Джейме Ланнистер.

Герой выяснил, что Баратеоны рождаются с черными волосами, в то время как дети Серсеи похожи на Ланнистеров.

Как «Игра Престолов» объясняет это

Начать расследование Нед решил после одной записки. Джон Аррен изучал бастардов Роберта и умер, оставив записку «семя сильно».

Далее следует встреча Неда с Джендри, который выглядел как молодой Роберт. Нед понимал, что дети Серсеи совсем не похожи на Роберта. Эта последовательность событий, наряду с разницей в характере, которую отметила его дочь Санса, окончательно убеждает Неда во внебрачном происхождении детей Серсеи.

Арья: «Лев - не его герб. Он олень, как и его отец». Санса: «Нет, не олень. Он ничуть не похож на этого старого пьяницу-короля».

Книга Джорджа Мартина предоставляет больше контекста и подтверждает, что дети от союзов Баратеонов и Ланнистеров всегда имели черные волосы: «Как бы далеко Нед ни углублялся в ломкие пожелтевшие страницы, золото неизменно уступало углю».