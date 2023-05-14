Голова или сердце? Этот тест ответит, что управляет вашей жизнью

Противостояние разума и чувств так же старо, как мир. Люди всегда делились на два лагеря - одни были убеждены, что во всем необходимо опираться на здравый смысл и скрывать свои эмоции под вежливой маской, другие же - что выплескивать свои негативные и положительные чувства жизненно необходимо. Любопытно, что даже в аскетичные средние века каждый человек мог, не опасаясь осуждения, дать волю эмоциям во время празднеств и карнавалов. На Руси также было принято выражать свои чувства - с помощью песен, например. Каких только жанров не существовало - свадебные, похоронные, рекрутские… Во время исполнения можно было вволю поплакать и поголосить. Однако время шло и мало-помалу люди стали считать, что проявление эмоций (по крайней мере, в присутствии посторонних) - это не комильфо, а потому будьте добры держать лицо в любой ситуации. В 2011 году ученые из Голландии провели необычное исследование и вычислили так называемый индекс слезливости в 37 странах. Оказалось, что культуры, где принято бурно выражать свои чувства, гораздо благополучнее, чем те, где нельзя даже слезинку проронить.

Что для вас важнее - голос разума или сердца? Узнайте, ответив на вопросы теста.