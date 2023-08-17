«Голова будет отвинчена»: происходящее с Ладой Дэнс после ДТП шокирует

Последние десять дней поклонники обсуждают здоровье Лады Дэнс. Исполнительница едва выжила после серьезного ДТП, но ее восстановлению мешает агрессивный поклонник.

Как признались представители певицы, артистку преследует фанат, который угрожает ей убийством. И из-за этого они были вынуждены приставить охрану к знаменитости, ведь переживают за эмоциональное и физическое состояние больной.

«Голова будет отвинчена любому, кто попытается подойти не с цветами», — пригрозил директор Дэнс Telegram-каналу SHOT.

При этом сама звезда сцены пока никак не прокомментировала ситуацию. Из-за травм певице тяжело быть активной в социальных сетях и общаться, поэтому она попросила у фанатов терпения. Как только ее состояние станет стабильным, она обязательно расскажет о случившемся.