«Голосом гопника»: не поверите, как Соседов отреагировал на обвинения в шантаже

Конфликт между Сергеем Соседовым и Анастасией Сланевской продолжает развиваться. После того как артистка обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности, на нее стали нападать не только защитники врача, но и журналисты. В соцсетях она сообщила, что Соседов практически шантажом вынуждает ее поучаствовать в своей передаче.

Сам Соседов в беседе со СМИ заявил, что обвинения певицы Славы абсолютно беспочвенны. Он подтвердил, что выпуск шоу на тему этого конфликта действительно планировался. Но никто не вынуждал певицу принимать в нем участие.

По словам телеведущего, он позвонил Анастасии лишь однажды. Она взяла трубку и «голосом гопника», как выразился Соседов, поинтересовалась, кто говорит. Когда Сергей представился и попросил позвать певицу к телефону, она сбросила звонок.

Даже после такого отношения ведущий не планирует устраивать из своего шоу подобие суда ни в отношении самой Славы, ни в отношении Хайдарова. Планировался обмен мнениями, и не более, как заявил сам Соседов.