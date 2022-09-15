Голосом этой актрисы говорит знаменитая «Алиса» и секс-символы Голливуда (фото)

Признанные голливудские звезды в русской озвучке имеют уже узнаваемые голоса. Например, актер Сергей Бурунов говорит в известных фильмах за Леонардо ДиКаприо, а Всеволод Кузнецов — за Брэда Питта, Киану Ривза и Уилла Смита. А часть женских персонажей взяла на себя актриса дубляжа Татьяна Шитова. Она подарила голос секс-символам Голливуда — Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэмерон Диас и другим.

А в 2018 году компания «Яндекс» предложила Шитовой озвучить новый проект — голосовую помощницу. Фразы на все случаи жизни Татьяна записывала целый год. И теперь «Алиса» разговаривает ее голосом ежедневно с миллионами пользователей.

Кроме дубляжа Шитова также иногда снимается в кино, и чаще всего это роли второго плана. Актриса задействована и на работе в театре. А вот в ее личной жизни не обошлось без скандалов. Совместная работа с актером Анатолием Журавлевым над одним из спектаклей переросла в служебный роман. Вскоре Татьяна поняла, что ждет ребенка от женатого бойфренда. Артиста новость о пополнении не обрадовала. Его жена и вовсе начала звонить Шитовой с угрозами.

Испугавшись, актриса решила привлечь к ситуации СМИ. После целой серии конфликтных выпусков ток-шоу женщины Журавлева прекратили выяснять отношения. В 2008 году Шитова родила дочку Василису. Позже Анатолий все-таки признал девочку и сейчас часто проводит с ней время.