Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети

В течение многих лет Кристина Орбакайте считается одной из самых популярных артисток страны. На концерты знаменитости собираются тысячи человек, а ее фанаты разбросаны по всему миру. Однако далеко не все выступления артистки публика принимает одинаково хорошо.

Так, совсем недавно артистка провела шоу в одном из российских городов. На сцене она исполнила свои главные хиты, среди которых был и «Пьяная вишня». Перед публикой Орбакайте появилась в компании подтанцовки, пытаясь поразить собравшихся эффектными танцами.

И многие поклонники совсем не оценили выступление дочери Аллы Пугачевой. Обсуждая видео с концерта, они отметили, как неестественно выглядит певица на сцене. Орбакайте, как уверены фанаты, так и не научилась танцевать, а ее вокальные данные оставляют желать лучшего.