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Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети

23 сентября 2023 11:45
Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети

Поклонники не стали скрывать свое возмущение.

В течение многих лет Кристина Орбакайте считается одной из самых популярных артисток страны. На концерты знаменитости собираются тысячи человек, а ее фанаты разбросаны по всему миру. Однако далеко не все выступления артистки публика принимает одинаково хорошо.

Так, совсем недавно артистка провела шоу в одном из российских городов. На сцене она исполнила свои главные хиты, среди которых был и «Пьяная вишня». Перед публикой Орбакайте появилась в компании подтанцовки, пытаясь поразить собравшихся эффектными танцами.

И многие поклонники совсем не оценили выступление дочери Аллы Пугачевой. Обсуждая видео с концерта, они отметили, как неестественно выглядит певица на сцене. Орбакайте, как уверены фанаты, так и не научилась танцевать, а ее вокальные данные оставляют желать лучшего.

«Машет руками и ногами как Буратино. Голос — без комментариев», «Петь она совсем не умеет», «Как надоели эти дешевые кривляния», «Дешево! Громко! Под фанеру!» — делятся впечатлениями раздосадованные пользователи Сети.

Фото: Legion Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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