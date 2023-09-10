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«Голос. Уже не дети» назвали самым низкопробным шоу страны: зрителей возмутили две вещи

10 сентября 2023 06:45
«Голос. Уже не дети» назвали самым низкопробным шоу страны: зрителей возмутили две вещи

Программа рискует потерять своих верных поклонников.

Вокальный конкурс «Голос.Дети» впервые вышел в эфир в далеком 2014 году. Юные таланты покорили зрителей в самое сердце. Неудивительно, что шоу продержалось на экранах столько лет. Маленькие звезды программы уже подросли, поэтому создатели решили посвятить им отдельный сезон. Правда, премьера разочаровала многих фанатов.

В шоу «Голос. Уже не дети» приняли участие финалисты и победители программы, среди которых Ярослава Дегтярева, Данил Плужников, Рутгер Гарехт, Анна Доровская и другие. Поклонники остались недовольны не вокальными данными молодых артистов, а нарядами наставников и странным подбором репертуара.

«Бомж Крид в рваных штанах — пример для молодежи. Это позор для России», «Сколько можно петь иностранные песни. Своих мало?», «Зачем разрешается наставникам подавать пример молодежи, выходить на сцену в порванной одежде бомжей?» — писали разгневанные пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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