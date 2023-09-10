«Голос. Уже не дети» назвали самым низкопробным шоу страны: зрителей возмутили две вещи

Вокальный конкурс «Голос.Дети» впервые вышел в эфир в далеком 2014 году. Юные таланты покорили зрителей в самое сердце. Неудивительно, что шоу продержалось на экранах столько лет. Маленькие звезды программы уже подросли, поэтому создатели решили посвятить им отдельный сезон. Правда, премьера разочаровала многих фанатов.

В шоу «Голос. Уже не дети» приняли участие финалисты и победители программы, среди которых Ярослава Дегтярева, Данил Плужников, Рутгер Гарехт, Анна Доровская и другие. Поклонники остались недовольны не вокальными данными молодых артистов, а нарядами наставников и странным подбором репертуара.