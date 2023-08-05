Голос «оранжевой девочки» покорил каждого в СССР: теперь она совсем другая (фото)

Одной из главных детских песен Советского Союза стала «Оранжевая песенка». Добрая композиция звучала из каждого угла, а ее исполнительница, девочка Ирма Сохадзе из Грузии, была настоящей всесоюзной звездой.

Петь Ирма начала уже с детства, оказавшись сначала солисткой оркестра, а после — в знаменитом ансамбле «Реро». Пронзительный голос ребенка покорил всю страну, поэтому после школы она поступила в консерваторию. Но в итоге выбрала работу телеведущей, а в 2005 году начала обучать талантливых детей в собственной студии.

Сегодня Ирма продолжает заниматься любимым делом. Артистка не стремится на пенсию, хотя воспитывает внука. Себя она называет уже «оранжевой бабушкой» и нередко проводит бесплатные концерты, где слушатели хором поют ее песни.

При этом исполнительница не смогла избежать возрастных изменений. 67-летняя Ирма до сих пор отличается стройностью, но в ней уже не узнать счастливого ребенка, который рассказывал о том, как здорово жить в оранжевом мире.