Голос, который наделал много шума: куда исчезла со всех радаров вокалистка группы «Чили»

Про солистку группы «Чили» Ирину Забияку ходило много слухов. Из-за необычного тембра певицы некоторые думали, что она родилась мужчиной. Но именно уникальный голос Забияки сделал группу такой популярной.

Ирина Забияка основала группу «Чили» в 2005 году. Группа исполнила такие хиты, как «Лето», «Маки», «Любовь – это яд», «Можно все».

Но последние 10 лет о «Чили» и о ее солистке почти ничего не слышно.

Карьере Ирина Забияка предпочла семью. Она счастлива в союзе с певцом Вячеславом Бойковым. В 2013 году у пары родился сын Матвей.

Но в истории «Чили» пока рано ставить точку. Пусть Забияка и решила уйти из шоу-бизнеса, творчество она не оставила. Группа продолжает выступать на камерных площадках, также в прошлом году у «Чили» выпустили сразу два новых альбома: «Я рисую весну» и «Туки-туки».