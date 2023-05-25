Голос этой звезды 70-х сводил с ума миллионы: куда она внезапно пропала

В СССР талантливых певиц было много, но Мария Кодряну — одна. Пик популярности артистки пришелся на 70-е, ее голосом в три октавы заслушивались даже в других странах.

Но уже в 80-е слава звезды начала угасать. К девяностым о ней и вовсе забыли. Знаменитость долгое время предпочитала не говорить, что стало тому причиной. Она продолжала записывать песни и работать как режиссер, но больше не выступала. Лишь в 2001 году Кодряну дала несколько концертов, но за рубежом, в Нью-Йорке.

Свой последний музыкальный альбом исполнительница выпустила в 2005 году. В одном из интервью она призналась, что верна любимому жанру — «тихой лирике». Звезда с горечью добавила, что такая музыка больше не нужна слушателю, поэтому она и пропала с радаров.

Между тем многие согласны со словами некогда известной певицы. «Конечно, про нее забыли в перестройку и в 90-х. Тогда выросла мода на попсу. Зажигал „Ласковый май“, а серьезные исполнители были не в чести», — пишут в Сети.