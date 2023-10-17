Голос этой юной звезды покорил всех в СССР: участь певицы вызывает оторопь

В 1979 году на «Песне года» произошла настоящая сенсация. Абсолютным триумфатором конкурса оказалась 9-летняя певица Лена Могучева. Ее ангельский голос покорил всех в СССР и оставил конкурентов далеко позади.

Именно в ее исполнении зрители впервые услышали такие композиции, как «Пропала собака» или «Песня Красной Шапочки». Однако с годами Могучева не только не смогла построить заметную карьеру, но и вовсе пропала с эстрады. Как выяснилось, ее судьба сложилась очень печально.

Исполнительница с отличием окончила университет, продемонстрировав явные способности к иностранным языкам. В 1990-х это позволило девушке получить хорошую должность в американской фирме. Все заработанные деньги она тратила на путешествия и делала накопления. Эти сбережения помогли Могучевой купить для себя и мамы однокомнатную квартиру, чтобы переехать туда из коммуналки.

На сцену она даже не мечтала вернуться. В погоне за постоянными заработками экс-певица не обратила внимание на свое недомогание. В 1999 году Могучева начала мучиться от сильных болей в спине. Когда 29-летняя девушка все-таки пришла к врачам, медики поставили ей диагноз «гломерулонефрит». Спасти ее не успели из-за мгновенного отказа почек.