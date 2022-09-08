«Голос» даром не прошел: Билан засветился в объятиях известной певицы

Дима Билан и Полина Гагарина были коллегами по шоу «Голос», где занимали кресла наставников. Кроме того, артисты живут по соседству, а потому часто видятся и проводят время вместе. Вот только теперь их встречи начали носить несколько интимный характер.

Ранее певица опубликовала в социальных сетях загадочные кадры, на которых запечатлена вместе с мужчиной. Парочка обнималась, и поклонники решили, что Гагарина нашла нового возлюбленного. Но в итоге выяснилось, что знаменитость попала в объятия к Билану.

Позднее певец также оставил публикацию в своих социальных сетях, в которой сообщил о совместной работе с Гагариной. «Голос» даром не прошел, и звезды решили покорить всех своим дуэтом. Музыканты записали песню «Души», на которую уже успели снять клип. Именно фотографией со съемок этого ролика и делилась с подписчиками Гагарина.