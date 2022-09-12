«Голос 60+» даром не прошел: такой Ларису Гузееву еще не видели

Лариса Гузеева вот уже несколько недель пробует себя в новой роли ведущей шоу «Голос 60+». Знаменитость признается, что счастлива участвовать в таком популярном проекте, однако он весьма негативно сказывается на ее здоровье. Как оказалось, телеведущая очень устает от многочасовых съемок в туфлях с высоким каблуком.

Как рассказала Гузеева в своих социальных сетях, она очень страдает от необходимости сниматься в неудобной обуви. Артистке так тяжело дается работа в студии, что она даже вынуждена посещать сеансы массажа.

«Почему нельзя в кроссовках все время работать?» — делится переживаниями знаменитость.

Также съемки сказываются и на ее эмоциональном состоянии. По словам Гузеевой, в последнее время она испытывает большой стресс, так как сравнивает себя с Дмитрием Нагиевым и уверена, что справляется намного хуже.