«Голос 60+» даром не прошел: такой Ларису Гузееву еще не видели
Артистка решилась быть честной с поклонниками.
Лариса Гузеева вот уже несколько недель пробует себя в новой роли ведущей шоу «Голос 60+». Знаменитость признается, что счастлива участвовать в таком популярном проекте, однако он весьма негативно сказывается на ее здоровье. Как оказалось, телеведущая очень устает от многочасовых съемок в туфлях с высоким каблуком.
Как рассказала Гузеева в своих социальных сетях, она очень страдает от необходимости сниматься в неудобной обуви. Артистке так тяжело дается работа в студии, что она даже вынуждена посещать сеансы массажа.
«Почему нельзя в кроссовках все время работать?» — делится переживаниями знаменитость.
Также съемки сказываются и на ее эмоциональном состоянии. По словам Гузеевой, в последнее время она испытывает большой стресс, так как сравнивает себя с Дмитрием Нагиевым и уверена, что справляется намного хуже.