«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать

В конце лета Лариса Гузеева стала ведущей нового сезона проекта «Голос 60+». Критики скептически отнеслись к подобному назначению, призвав вернуть на сцену Дмитрия Нагиева. В соцсетях актриса неоднократно отмечала, что волнуется перед съемками каждого выпуска программы. При этом она находила силы, чтобы отбиваться от нападок хейтеров. И, по всей видимости, такое напряжение и ежедневный стресс и наложили опечаток на внешность звезды.

Зрители обратили внимание, что в финальном эпизоде шоу Гузееву можно было узнать только с трудом. Создавалось впечатление, что она изрядно постарела за время работы на проекте. Кроме того, стилисты подобрали ей не самый удачный наряд — костюм полнил ведущую. В Сети образ 63-летней Гузеевой даже сравнили с гардеробом обычной чиновницы.

Фолловеры уже призвали актрису сделать перерыв в работе, чтобы восстановиться. По мнению подписчиков, к финалу «Голоса» Гузеева казалась изможденной.