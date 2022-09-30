«Голос» — путь в никуда: почему никто не слышал об участниках после шоу

Шоу «Голос» пользуется огромной популярностью среди зрителей, чего нельзя сказать о его участниках. Вскоре после завершения проекта их имена попросту забывают.

Вопрос о том, почему так происходит, не дает покоя многим. Ответ на него нашла певица Юлия Райнер. В свое время она хотела принять участие в вокальном состязании, но не прошла слепые прослушивания. Впрочем, об этом знаменитость не жалеет, поскольку считает, что «„Голос“ — это путь в никуда».

В первую очередь артистка обратила внимание на то, что шоу представляет собой телевизионный продукт, который уже продуман до мелочей. Участникам остается лишь вписаться в рамки этого продукта, что никак не вяжется с созданием собственного музыкального проекта. А без него, по словам звезды, говорить об успехе не приходится.

В интервью порталу «А теперь внимание! » Райнер подчеркнула, что для развития сольной карьеры участникам «Голоса» необходимо иметь готовый репертуар, а также найти команду, которая поможет в продвижении. Вот только зачастую ни того, ни другого у вокалистов нет. «Поэтому участников „Голоса“ много, а удачных музыкальных проектов — нет», — подытожила исполнительница.