Голодным от нее не уйти: известна лучшая бабушка по знаку Зодиака

Слово “бабушка” - удивительно теплое, уютное, ласковое. Оно ассоциируется с заботой и вниманием, которым бабушки, как правило, окружают своих внучат. Правда, не все представительницы старшего поколения в семье могут претендовать на звание лучшей бабули года. Некоторые из них предпочитают жить в свое удовольствие, а о внуках и правнуках совершенно не задумываются. Тем больше стоит ценить бабушек, которых с полным правом можно назвать эталонными - по наблюдениям астрологов, чаще всего они рождаются под определенным знаком зодиака.

Телец

Астрологи утверждают, что самые внимательные и заботливые бабушки появляются на свет под весенним земным знаком. В этом нет ничего удивительного - Телец в принципе самый уютный знак в гороскопе. Для него имеет значение не только собственный комфорт и достаток, но и его близких людей.

Представительницы земной стихии обожают хлопотать по дому.

Они могут с утра до вечера заниматься наведением уюта, и когда выходят на пенсию, для них начинается самое раздолье. Можно сколько угодно украшать жилище и готовить, чтобы порадовать себя и любимых внуков вкусными блюдами и теплой обстановкой.

Уйти голодным от бабушки-Тельца попросту невозможно. Не потому, что она будет уговаривать и заставлять насильно запихнуть в себя “ложечку за маму, ложечку за папу”, а потому, что оторваться от ее разносолов действительно невозможно. Уроженка этого знака готовит так, что пальчики оближешь.

Супы, вторые блюда, пирожки и сладости - на столе у бабушки-Тельца всегда можно найти разнообразие блюд.

Каждое так и просится, чтобы его попробовали, а потом попросили добавки. Овощи, мясо, рыба удаются ей одинаково хорошо, есть у представительницы знака и свои собственные фирменные рецепты.

Не стоит думать, что в гостях у бабушки-Тельца только и развлечений, что еда. Нет, уроженки этого знака обожают проводить время за играми с любимыми внуками, чтением книг и разговорами. Бабуля-Телец умеет рассказывать о самых обычных вещах так, что невольно заслушаешься.

Внуки в восторге от бабушек, рожденных под покровительством стихии земли.

Они с радостью отправляются к ним в гости на выходные или на каникулы, учатся чему-нибудь под их чутким руководством и сами обучают работе с современными гаджетами. Бабушки-Тельцы всегда рады освоить что-нибудь новое и общаться с внуками в мессенджерах.