«Голодные игры» не разрешили показывать в Азии всего за один жест

Власти испугались, что в жизни произойдет то же самое, что и на экране.

Франшиза «Голодные игры» о восстании подростков против авторитарного режима стала мегапопулярной по всему миру сразу после выхода первого фильма. Но в отдельных странах кинотрилогия оказалась под запретом из-за того, что местное руководство всерьез опасалось повторения истории в реальной жизни.

Так, власти Таиланда в ноябре 2014 года запретили прокат фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I». Причиной стало то, что протестовавшие в то время против недавно произошедшего военного переворота тайские студенты использовали в качестве протестного жеста такой же салют из трех пальцев, как и главные герои картины.

Но Таиланд стал далеко не единственной страной Азии, в которой «Голодные игры» оказались под запретом. Руководители коммунистического Вьетнама посчитали, что дети, посмотрев сцены боев и драк, начнут точно так же избивать друг друга, вместо того чтобы жить в мире и согласии под руководством партии. При этом тот факт, что прокат ленты в других странах ни к чему подобному не привел, вьетнамские власти почему-то проигнорировали.