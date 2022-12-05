Голодает и живет на копейки: печальное положение Геннадия Малахова уже не скрыть

В середине 2000-х Геннадий Малахов стал одной из главных звезд отечественного телевидения. Он вел популярные шоу, рассказывая о народных способах лечения и завоевывая армию поклонников. Однако в 2014 году он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, на самом деле проекты Малахова были не настолько популярными, как считали зрители. И именно из-за низких рейтингов он ушел с телевидения, а из-за отсутствия работы был вынужден уехать из Москвы. Сегодня он живет в собственном загородном доме на своей родине в Каменск-Шахтинске и занят обустройством сада вместе со своей женой. Чем именно телеведущий зарабатывает на жизнь, никому не известно. По его собственным словам, он тратит все время на огород и запись видео для своего YouTube-канала, который пока не может похвастаться популярностью.

Также Малахов продолжает экспериментировать с народной медициной. Последнее время он практикует длительные голодовки. Например, он практически полностью отказался от еды на 40 дней, что якобы весьма плодотворно сказалось на его здоровье.

При этом телеведущий не скрывает, что ему до сих пор звонят продюсеры с предложениями. Но он не соглашается на работу в столице, потому что не хочет возвращаться в мегаполис.