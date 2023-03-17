Голод и травля: пережитое Руслановой в детстве любого доведет до слез

Нина Русланова сыграла более 170 ролей в кино, среди них Галина Борисовна в «Кин-дза-дза!», Лариса в «Зимней вишне» и Анисья Ильинична в «Не ходите, девки, замуж». Одаренной и обаятельной артистке с внутренним стержнем будто на роду было написано стать всесоюзной звездой, но детские годы рисовали артистке совсем другую судьбу.

В феврале под окнами детского дома в украинском Богодухове раздался плач. Двухмесячную девочку приютили педагоги. Свое имя — Нина — малышка позже придумает себе сама. Фамилию Русланова ей дала инспектор детских домов — в честь певицы Лидии Руслановой, чей талант, как была убеждена любимица миллионов, передался и ей.

Будущая актриса сменила шесть детдомов. Голод, травля и холодное отношение воспитателей — боль от незаслуженно жесткого обращения артистка перенесет через всю свою богатую творческую жизнь. О том, что происходило в заведениях для беспризорников, она почти не рассказывала даже самым близким людям. Единственное воспоминание в пересказе Руслановой сохранила ее дочь.

Как-то педагог назвала маленькую Нину дочкой немца — мол, слишком светлые волосы. После этого дети стали дразнить ее фашисткой, а однажды и вовсе избили.