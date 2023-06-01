Голливуду и не снилось: цена подвесок из «Трех мушкетеров» вас обескуражит

Важной составляющей визуальной картинки любого фильма являются не только реалистичные декорации, но и продуманные костюмы героев. И порой постановщикам приходится самим ломать голову над тем, где достать ту или иную вещь.

Особенно трудно дела обстоят с ювелирными украшениями. В Голливуде, например, предпочитают использовать настоящие бриллианты, что накладывает дополнительную ответственность на актеров. А иногда на площадке находятся специальные охранники, следящие за сохранностью дорогостоящего изделия.

Но Юнгвальд-Хилькевич во время съемок «Трех мушкетеров» не собирался идти по пути иностранных коллег. К тому же в Союзе существовало слишком мало ювелирных брендов, чьи украшения были похожи на подвески королевы из фильма. Поэтому режиссер изготовил реквизит самостоятельно. Он отправился на базар и купил самую дешевую бижутерию, которую позже с помощью фольги превратил в настоящие драгоценности. Постановщик оказался мастером на все руки, поскольку обычные стекляшки зрители приняли за бриллианты.