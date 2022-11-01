Голливудскую скандалистку поставили на место: способ должен знать каждый мужчина

Когда-то одно только появление Джулии Робертс на съемочной площадке было гарантией того, что случится скандал. Актриса доводила коллег своими капризами: особенно она распоясалась во время работы над фильмом «Мексиканец».

Дошло до того, что партнер рыжеволосой бестии Брэд Питт предпочитал прятаться от ее гнева в своем трейлере. Он не мог поставить голливудскую скандалистку на место, зато это удалось помощнику оператора Дэниэлу Модеру. Когда Робертс в очередной раз потеряла контроль над собой, тот сделал ей резкое замечание, чем и покорил актрису.

Не ожидавшая подобного отпора Джулия тут же обратила внимание на смельчака и позвала его на свидание. Закончилось же всем тем, что артистка вышла замуж за посмевшего перечить ей мужчину. Теперь Робертс с гордостью называет себя «Миссис Модер» и уверяет всех в том, что, наконец, нашла свое счастье.