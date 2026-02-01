Оповещения от Киноафиши
Голливудский режиссер устроил «войну» с помощью ИИ — есть один нюанс

1 февраля 2026 11:21
Скрин из сериал «В этот день… 1776»

События в новом сериале разворачиваются в далеком 1776 году.

Известный режиссер Даррен Аронофски воспользовался ИИ для создания своего нового сериала, который будет выходить на платформе YouTube. Зрители смогут увидеть Бенджамина Франклина, битву за Бруклин 1776 года и не только.

Что известно о сериале

Режиссер запускает сериал через проект Primordial Soup, специализирующийся на ИИ, и при поддержке Google DeepMind. Сериал рассказывает ключевые моменты Войны за независимость. Проект называется «В этот день… 1776» и состоит из короткометражек, каждая из которых освещает значимые события того времени. Эти эпизоды, основанные на реальных событиях, будут выходить в течение года, который является юбилейным. Визуальный ряд будет полностью создан нейросетями.

О чем первые два эпизода

Первый эпизод расскажет о Джордже Вашингтоне, который поднял флаг Континентального Союза в Сомервилле для поддержки морального духа колонистов. Во втором эпизоде Бенджамин Франклин призывает Томаса Пейна к здравому смыслу, что ведет к созданию важной брошюры, изменившей общественное мнение в колониях.

Фото: Скрин из сериал «В этот день… 1776»
