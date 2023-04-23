Голливудский красавец: каким вырос тайный сын главного киногенерала страны (фото)

Алексей Булдаков прославился благодаря своей коронной роли генерала Иволгина в фильмах Сергея Рогожкина. Он смог состояться не только как актер, но и как образцовый муж. Однако была в его жизни одна тайна.

Алексей Иванович прожил со своей второй женой Людмилой 30 лет. Общих детей у супругов не было. А вот у самого Булдакова остался один наследник — сын Иван. Его матерью является Зинаида Старостенко, с которой артист не состоял в официальных отношениях. Алексей Иванович признал своего сына, но в прессе о нем почти никогда не упоминал.

Поэтому Ивана впоследствии прозвали «тайным наследником» актера.

Впервые сын Булдакова привлек общественное внимание четыре года назад, когда появился на похоронах своего отца. Красивый и статный Иван выделялся из толпы, ведь он поразительно похож на отца: тот же нос, тот же овал лица, та же прическа. Публика отметила, что наследник актера — настоящий красавец, которому позавидуют голливудские секс-символы. Известно, что сегодня Иван вместе с матерью живет на Мальте и работает в сфере туризма.