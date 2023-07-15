Голливудский хит будто прокляли: переснимали много раз, но лучше не становится

Голливудские киноделы обычно не страдают суевериями, однако порой даже самые непоколебимые скептики не могут объяснить происходящее. Так, в их среде зародилась версия о проклятии Супермена.

Дело в том, что съемки в этих фильмах приносили актерам несчастья. Кристофер Рив, сыгравший Супермена в нескольких частях, неудачно упал с лошади и оказался парализован от шеи и ниже. Марго Киддер, сыгравшая во франшизе Лойс Лейн, тоже серьезно пострадала. Она попала в автокатастрофу и на два года оказалась прикована к инвалидному креслу.

Ричард Прайор, сыгравший в третьей части «Супермена», умер от рассеянного склероза в середине нулевых. А Джордж Ривз, исполнивший главного героя в 50-х, ушел из жизни в 45 лет.

Поклонники франшизы говорят, что проклятие «Супермена» коснулось не только актеров, но и самих фильмов. По их словам, создатели хоть и сняли множество киноверсий, однако картины не становятся лучше. Напротив, каждая «перезагрузка» получается хуже предыдущей. Это какой-то заколдованный круг.