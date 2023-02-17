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Голливудский Газманов: самому красивому мужчине планеты скоро 60 (фото)

17 февраля 2023 08:45
Голливудский Газманов: самому красивому мужчине планеты скоро 60 (фото)

Актер забыл постареть.
 

Годы идут, а Брэд Питт так и остается секс-символом. Пока другие коллеги актера стареют и прощаются с накачанным торсом, бывший супруг Анджелины Джоли по-прежнему великолепен.

В этом году звезда экрана отметит свой 60-летний юбилей, но верится в это с большим трудом. Россияне все чаще называют Питта голливудским Газмановым — певец тоже будто раскрыл секрет молодости и даже не думает обзаводиться пузиком.

Вот и Брэд Питт остается подтянутым красавчиком, несмотря ни на что. Особенно сильно актер удивил поклонников, снявшись в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». В кадре артист щеголял без рубашки, продемонстрировав публике рельефные кубики пресса.

Голливудский Газманов: самому красивому мужчине планеты скоро 60 (фото)

Впрочем, удивительного в этом мало. Ради съемок актер, который с детства любит заниматься спортом, много и активно тренируется, что и приносит свои плоды.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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