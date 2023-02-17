Голливудский Газманов: самому красивому мужчине планеты скоро 60 (фото)

Годы идут, а Брэд Питт так и остается секс-символом. Пока другие коллеги актера стареют и прощаются с накачанным торсом, бывший супруг Анджелины Джоли по-прежнему великолепен.

В этом году звезда экрана отметит свой 60-летний юбилей, но верится в это с большим трудом. Россияне все чаще называют Питта голливудским Газмановым — певец тоже будто раскрыл секрет молодости и даже не думает обзаводиться пузиком.

Вот и Брэд Питт остается подтянутым красавчиком, несмотря ни на что. Особенно сильно актер удивил поклонников, снявшись в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». В кадре артист щеголял без рубашки, продемонстрировав публике рельефные кубики пресса.

Впрочем, удивительного в этом мало. Ради съемок актер, который с детства любит заниматься спортом, много и активно тренируется, что и приносит свои плоды.