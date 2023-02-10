Голливудский фильм, за который стыдно каждому: как этот кадр попал в кино для детей?

Американские фильмы про супергероев считаются одними из лучших в мировом кинематографе. Но и они порой удивляют своими ляпами, от которых кровь стынет в жилах.

Так, в оригинальном фильме «Черепашки-ниндзя» в одной из сцен в пасти хохочущего Донателло отчетливо видно лицо актера, который скрывался под личиной персонажа. Этот момент выглядит жутковато.

Публика пришла в ужас от этого откровения: «Спасибо, вы только что разрушили мое детство», «Какой кошмар», «Донни просто съел кого-то». Один из пользователей пытался защитить любимое кино: «В то время, когда он был выпущен, я уверен, это осталось незамеченным. Тем не менее отличный фильм».

Сюжет оригинальных «Черепашек-ниндзя» начинается с того, как четыре домашних черепашки превратились в супергероев под воздействием радиоактивных веществ. Они изучают восточные единоборства, а потом оказываются в эпицентре невероятных событий. Доблестной четверке предстоит победить страшного злодея и избавить мир от нечисти.