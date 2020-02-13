«Голливудский актер»: сына Сенчуковой и Рыбина назвали секс-символом нового поколения

21-летний Василий Рыбин, сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, поверг в шок поклонников родителей в соцсетях. Накануне 49-летняя Наталья Сенчукова через свой аккаунт в Instagram трогательно поздравила сына с днем рождения.

«Мы желаем тебе с папой благословенной жизни и любви! Здоровья и творческих успехов! Очень тебя любим!» – обратилась она к Василию.

Душевные излияния артистки ограничились бы поддерживающими комментариями от фанатов, если бы не добавленная к тексту фотография сына. Молодой человек спортивного телосложения с классическими чертами лица, контрастно оттененными длинными волосами и обилием татуировок поразил поклонников в самое сердце. Сенчукова получила сотни комментариев от подписчиков, впечатленных красотой ее сына.

«Какой же красивый молодой человек. Голливуд отдыхает», «Только от большой любви рождаются такие красивые», «Я его помню мальчиком, которого видела в "Пока все дома", каратэ занимался, помню. А тут какой-то голливудский красавчик, не меньше», «У вас просто наикрасивейший сын получился! Все ваши с мужем лучшие черты отразились в нем», – отозвались фанаты.

Поздравления Виктору и Наталье с днем рождения сына оставил актер Вадим Колганов.

«Мои поздравления!» – написал счастливой маме Максим Галкин.

К слову, с десяток комментаторов отметили, что Василий уж очень похож на молодого Максима Галкина. Ассоциации поклонников, увидевших Василия, были причудливы и разнообразны.

«На Иисуса похож... Красивый очень!», «Вот это у вас сынок! Просто герой Марвел!», «Любимые мои, Наталья и Виктор, кажется, вы родили и воспитали Бога! Ну, чисто Аполлон!», «Я сначала подумала: что у меня в ленте делает Джейсон Момоа?» – восхитились интернет-пользователи, предложившие молодому Рыбину заменить Брэда Питта на голливудском Олимпе, а также сыграть в кино английского средневекового герцога.

Известно, что Василий Рыбин учится на режиссера театра во МГИК. Также он занимается каратэ, играет в рок-группе на ударных и поет.